Капитан молодежной сборной Германии: «Нам все равно, вылетит Россия или нет»

Защитник молодежной сборной Германии, капитан команды Мориц Зайдер рассказал, чего он ожидает от матча с Россией на чемпионате мира. Он отметил, что судьба соперника ему безразлична.

— Мы хотим выиграть нашу следующую игру против России, — цитирует Зайдера Iltalehti. — Влет России в случае поражения? Нам все равно, что делают другие команды. Мы должны быстро восстановиться (после матча с Канадой — Прим. «СЭ») и подготовиться к матчу.

Матч Россия — Германия начнется в 17.00 по московскому времени. В случае поражения российская команда покинет турнир.