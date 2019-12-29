«Капитан канадцев — не мужик». Русский защитник разнес соперника за поведение во время гимна
13:05
Защитник сборной России Егор Замула после матча с Канадой на МЧМ (6:0) прокомментировал поведение капитана канадцев Баррета Хейтона, который не снял шлем во время исполнения нашего гимна.
— Что скажете о 27-м номере канадцев?
— Это который шлем не снял? Пускай. Это ему вернется. Это поступок не мужика, это — не хоккейный поступок. Пусть стоит в шлеме, мы их обыграли, а они пусть ночью плохо спят и думают о том, что сегодня сыграли как какие-то латыши, они просто грубо говоря обосрались сегодня, вот и все. (Алексей Шевченко)
«Канадцы обо...сь сегодня. Их капитан — не мужик». Эмоции игроков после победы России
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