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«Капитан канадцев — не мужик». Русский защитник разнес соперника за поведение во время гимна

13:05

Защитник сборной России Егор Замула после матча с Канадой на МЧМ (6:0) прокомментировал поведение капитана канадцев Баррета Хейтона, который не снял шлем во время исполнения нашего гимна.

— Что скажете о 27-м номере канадцев?

— Это который шлем не снял? Пускай. Это ему вернется. Это поступок не мужика, это — не хоккейный поступок. Пусть стоит в шлеме, мы их обыграли, а они пусть ночью плохо спят и думают о том, что сегодня сыграли как какие-то латыши, они просто грубо говоря обосрались сегодня, вот и все. (Алексей Шевченко)

«Канадцы обо...сь сегодня. Их капитан — не мужик». Эмоции игроков после победы России

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