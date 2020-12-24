Канделаки уверена в успехе молодежной сборной России на МЧМ

Генеральный продюсер « » в своем Telegram-канале подвела итоги контрольного матча молодежной сборной России по хоккею с командой Канады (0:1).

«Два нереализованных выхода один на один с канадским вратарем, один бросок их защитника — и сборная России проигрывает со счетом 0:1.

Молодежный чемпионат мы начнем игрой со сборной США, так что легче до самого финала не будет точно. Впрочем, я уверена, что там мы окажемся наверняка.

Идеальный вариант — встретить там этих самых канадцев. 6:0, случившиеся на прошлом МЧМ, можно не повторять, хотя..." - написала Канделаки в своем Telegram-канале.

25 декабря в Эдмонде начнется молодежный чемпионат мира. Сборная России встретится со Швецией, США, Чехией и Австрией. Первый матч российской команды состоится 26 декабря.