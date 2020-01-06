Канделаки прокомментировала трансляцию финала МЧМ-2011, запутавшую зрителей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале ответила ни критику в адрес телеканала за то, что тот якобы запутал любителей хоккея, показав повтор финала МЧМ-2011 одновременно с финалом 2020 года, который транслировался на Первом канале, хотя изначально планировался к показу на «Матч ТВ». В нынешнем финале Россия уступила Канаде, тогда как в 2011 году выиграла, и это запутало многих болельщиков, которые начали радоваться в соцсетях победе россиян.

— Оказывается, повтор блестящего финала МЧМ-2011 по хоккею, который мы показали на «Матч ТВ», это «модель принятия решений на основе манипуляции и подмены», — написала Канделаки, использовав цитату одного из Telegram-каналов, который ее раскритиковал. — По-моему, «манипуляция» — это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта. Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует.