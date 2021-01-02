Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Канделаки — о выходе России в полуфинал МЧМ: «Давайте катком переезжать всех, кто смеет вставать на нашем пути»

22:45
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
Теги:

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвела итог матча 1/4 финала молодежной сборной России по хоккею на МЧМ-2021 против команды Германии (2:1).

«Шайбу немцев я тактично пропустила. Но даже соотношение бросков указывает на то, что мы (теоретически) могли даже уступить.

В итоге 2:1 в нашу пользу. Без неприятных сенсаций. Немцы собрали очень умелую команду, и ребята эти подрастут, так что финал следующей Олимпиады вполне может быть и Россия — Германия.

Все хорошо, что хорошо кончается. Полуфинал будет более чем жарким. Канадцы или американцы? Хотим выиграть МЧМ, давайте уже катком (иначе никак) переезжать всех, кто смеет вставать на нашем пути», — написала Канделаки.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир