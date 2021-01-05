Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвела итог полуфинального матча сборной России против Канады (0:5) на МЧМ-2021.

«В ситуации, когда мы проигрываем полуфинал сборной Канады 0:5, имеет смысл сделать что-нибудь из ряда вон. Например, написать подробную аналитическую статью, с выкладками схем, ТТД, рассуждением об игре и перспективах того же Аскарова.



Чем бы развеять грусть? Я думаю, это надо делать мыслью о том, что чемпионаты — взрослые, молодежные и юниорские — проходят каждый год, так что посыпать голову пеплом — смешно.



Конечно, хотелось победы. Да, мы не смогли сделать ровным счетом ничего, не считая отмененной шайбы. В общем, сборная, знай — мы не спали, болели, расстраивались вместе с тобой. И радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу. Ты можешь быть уверена в нас. Давай-ка платить нам взаимностью», — написала Канделаки.

В матче за третье место на турнире Россия встретится с Финляндией. Матч состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1.30 (мск).