«Канаду опустил на землю разгром в группе». Прогноз известного тренера на матч России

Известный российский тренер Геннадий Курдин, воспитавший Никиту Гусева, Никиту Кучерова и Игоря Ожиганова, поделился ожиданиями от финала МЧМ-2020 Россия — Канада.

— Результат предугадать тяжело, — заявил Кудрин. — Команды во многом равны. Понятно, что Канаду опустил на землю разгром в группе. С одной стороны, после этого у наших есть психологическое преимущество. Не думаю, что наших это расслабит, потому что финал — совершенно другая игра. Многое будет зависеть от вратарей и удачи. Вчера Аскаров сыграл неудачно, его надо было раньше менять. Сегодня однозначно должен выйти Мифтахов. Сегодня будет забито немало шайб. Счет будет 5:4 или 4:3. В чью пользу? Я бы однозначно не поставил ни на наших, ни на Канаду. Шансы — 50 на 50. Соперники равные — победит тот, кому повезет больше. (Евгений Белоусов)