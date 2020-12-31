Канадские судьи, «грязь» сборной России и заявления шведов. Live о МЧМ — в 12.00
10:00
Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым по итогам матча МЧМ Россия — Швеция (4:3 ОТ) — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы:
— Победа над Швецией — что поменял Ларионов
— Работа канадских судей
— Шведский форвард Хольц заявил, что Россия играла грязно
— Он же сказал, что шведы мастеровитее
— Что ждет Россию в плей-офф
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