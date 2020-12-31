Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым по итогам матча МЧМ Россия — Швеция (4:3 ОТ) — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы:

— Победа над Швецией — что поменял Ларионов

— Работа канадских судей

— Шведский форвард Хольц заявил, что Россия играла грязно

— Он же сказал, что шведы мастеровитее

— Что ждет Россию в плей-офф