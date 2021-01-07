Канадка выиграла почти 9 миллионов долларов в лотерее в рамках МЧМ-2021

Жительница канадской провинции Альберта Хейли Макнил выиграла в лотерею сумму 8,7 миллиона долларов.

Лотерея для жителей Альберты была приурочена к молодежному чемпионату мира 2021 года.

Джекпот составлял почти 17,5 миллиона, но победительнице досталось 50 процентов от этой суммы. Вторую половину денежных средств отдадут на развитие хоккея.

Напомним, чемпионат мира выиграла сборная США, Канады стала второй, а Финляндия заняла третье место.