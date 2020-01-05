Канадец, не снявший шлем во время гимна России, попал в заявку на финал МЧМ

Стал известен состав молодежной сборной Канады на финальный матч чемпионата мира против сборной России.

За команду сыграет нападающий Баррет Хэйтон, который не снял шлем во время российского гимна после поражения от подопечных Валерия Брагина в матче группового турнира МЧМ.

Состав сборной Канады:

Хофер (Доус);

Байрэм — Бернард-Докер, Лафренье — Хэйтон — Фут;

Макисаак — Смит, Фуди — Велено — Козенс;

Баль — Эддисон, Макмайкл — Делландреа — Дудас;

Драйсдейл, Байфилд — Томас — Лавуа, Мерсер.

Встреча начнется в 21.00 (мск).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Россия — Канада