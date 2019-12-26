Канадцы вырвали победу у США в матче МЧМ, Лафренье набрал четыре очка

Сборная Канады одержала победу над США (6:4) в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира. Встреча прошла в Остраве. Канадцы проигрывали со счетом 0:2 после первого периода.

В составе сборной Канады отличились по разу нападающие Нолан Фут, Коннор МакМайкл, Алексис Лафренье, Тай Делландреа и дубль на счету Барретта Хэйтона. Лафренье набрал (1+3) очка в этой встрече.

27 декабря американцы встретятся с Германией, 28 декабря канадцы сыграют с Россией. Ранее команда Валерия Брагина проиграла чехам (3:4).

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Канада U20 — США U20 — 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)

Голы: Пинто — 1 (бол., Джонс, Бринк), 3:10 — 0:1. Калиев — 1 (бол., Зеграс, Тюркотт), 18:32 — 0:2. Макмайкл — 1 (Томас), 23:31 — 1:2. Хейтон — 1 (бол., Лафренье), 26:34 — 2:2. Фут — 1 (бол., Смит), 33:03 — 3:2. Хейтон — 2 (бол., Лафренье, Велено), 50:47 — 4:2. Робертсон — 1 (Вальстрем, Пинто), 52:45 — 4:3. Пинто — 2 (бол., Робертсон), 56:42 — 4:4. Лафренье — 1, 56:49 — 5:4. Делландреа — 1 (п.в., Лафренье), 58:50 — 6:4.

Вратари: Доус — Найт (58:14 — 58:50).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 32 (8+16+8) — 32 (10+8+14).

Судьи: Харнебринг, Хейккинен.

26 декабря. Острава. Ostravar Arena. 8693 зрителя.