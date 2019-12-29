Канадцы не забили в матче МЧМ впервые за 21 год

Голкипер сборной России Амир Мифтахов отразил 28 бросков в матче против канадцев на МЧМ и стал всего четвертым вратарем в истории, не позволившим канадской молодежи отличиться. Последний «сухарь» в игре с североамериканцами записал на свой счет словак Ян Лашак 21 год назад. Та встреча завершилась нулевой ничьей. Ранее победить канадцев всухую получалось только у сборной Швеции — 1:0 на МЧМ-1979 и 4:0 19 лет спустя. (Кирилл Бурдаков)

Матчи МЧМ, в которых сборная Канады не смогла забить