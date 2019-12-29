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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Канадцы не забили в матче МЧМ впервые за 21 год

00:30

Голкипер сборной России Амир Мифтахов отразил 28 бросков в матче против канадцев на МЧМ и стал всего четвертым вратарем в истории, не позволившим канадской молодежи отличиться. Последний «сухарь» в игре с североамериканцами записал на свой счет словак Ян Лашак 21 год назад. Та встреча завершилась нулевой ничьей. Ранее победить канадцев всухую получалось только у сборной Швеции — 1:0 на МЧМ-1979 и 4:0 19 лет спустя. (Кирилл Бурдаков)

Матчи МЧМ, в которых сборная Канады не смогла забить

Дата

Матч

Вратарь соперника

30.12.1978

Швеция — 0:1

Пелле Линдберг

26.12.1997

Швеция — 0:4

Юхан Хольмквист

27.12.1998

Словакия — 0:0

Ян Лашак

28.12.2019

Россия — 0:6

Амир Мифтахов

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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