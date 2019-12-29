Канадцы не забили в матче МЧМ впервые за 21 год
00:30
Голкипер сборной России Амир Мифтахов отразил 28 бросков в матче против канадцев на МЧМ и стал всего четвертым вратарем в истории, не позволившим канадской молодежи отличиться. Последний «сухарь» в игре с североамериканцами записал на свой счет словак Ян Лашак 21 год назад. Та встреча завершилась нулевой ничьей. Ранее победить канадцев всухую получалось только у сборной Швеции — 1:0 на МЧМ-1979 и 4:0 19 лет спустя. (Кирилл Бурдаков)
Матчи МЧМ, в которых сборная Канады не смогла забить
|
Дата
|
Матч
|
Вратарь соперника
|
30.12.1978
|
Швеция — 0:1
|
Пелле Линдберг
|
26.12.1997
|
Швеция — 0:4
|
Юхан Хольмквист
|
27.12.1998
|
Словакия — 0:0
|
Ян Лашак
|
28.12.2019
|
Россия — 0:6
|
Амир Мифтахов
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