Канада и США встретятся в матче молодежного чемпионата мира

Сборные Канады и США встретятся в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в ночь на среду, 1 января. Игра на стадионе «Канадиан Тайр Центре» в Оттаве и станет для команд заключительной на групповом этапе. Стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

Российские телеканалы не показывают молодежный чемпионат мира. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ИИХФ или в тематических группах соцсети «ВКонтакте» (VK Видео).

Ключевые события игры двух североамериканских сборных можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В 2024 году США стали чемпионами мира среди молодежных команд, обыграв в финальном матче Швецию (6:2). Канадцы на том турнире уступили в четвертьфинале Чехии (2:3).