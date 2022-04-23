США разгромили Канаду на юниорскому чемпионате мира по хоккею

Сборная США разгромила команду Канады в первом матче группового турнира юниорского чемпионата мира со счетом 8:3. Четыре шайбы забросил Исаак Ховард.

США благодаря большому количеству заброшенных шайб вышли на первое место в группе А. Второй идет Чехия. Далее — Германия и Канада.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Канада U18 — США U18 — 3:8 (0:2, 3:4, 0:2)

Голы: Ховард — 1 (Хатсон), 4:20 — 0:1. Ховард — 2 (Бриндли, Назар), 18:52 — 0:2. Вуд — 1, 24:42 — 1:2. Вуд — 2 (буллит, Бедард), 25:55 — 2:2. Кули — 1 (Готье), 29:21 — 2:3. Лучиус — 1 (Чесли, Страмел), 30:10 — 2:4. Бедард — 1 (Мольденхауэр), 31:43 — 3:4. Чесли — 1, 34:33 — 3:5. Ховард — 3 (Назар, Брзустевич), 38:37 — 3:6. Спайцер — 1 (Каплан), 49:15 — 3:7. Ховард — 4 (Кули, Пауэлл), 50:21 — 3:8.

Вратари: Дик — Огастин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (9+9+12) — 51 (16+26+9).

Судьи: Магнуссон, Суоминен.

23 апреля. Ландсхут. Fanatec Arena.