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Сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ-2021

07:51
Молодежная сборная США обыграла Канаду. Фото Федерация хоккея Канады.
Молодежная сборная США обыграла Канаду. Фото Федерация хоккея Канады.
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Победителем молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года стала сборная США. В финале американцы победили команду Канады (2:0).

Шайбы забрасывали Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс. Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира в пятый раз в своей истории. Предыдущая победа состоялась в 2017 году. В матче за третье место Финляндия ранее обыграла Россию (4:1).

Турнир прошел в Эдмонтоне (Канада). Из-за пандемии коронавируса матчи игрались без зрителей.

Молодежный чемпионат мира

Финал

Канада — США — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Тюркотт — 3 (Хеллесон, Зеграс), 13:25 — 0:1. Зеграс — 7 (Калиев), 20:32 — 0:2.

Вратари: Леви (57:37 — 57:52, 58:22) — Найт.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 34 (9+10+15) — 21 (13+7+1).

Судьи: Гуен, Сэндлак.

6 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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