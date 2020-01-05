Канада сравняла счет в матче с Россией

Молодежная сборная Канады сравняла счет в финальном матче чемпионата мира против команды России. В середине второго периода при игре 5 на 3 гол забил нападающий Дилан Козенс. Счет стал 1:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика