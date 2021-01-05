Зачем Аскаров отложил клюшку перед вторым голом Канады в ворота России?
03:00
Сборная России пропустила второй гол в первом периоде полуфинала МЧМ-2021 с Канадой после того, как вратарь Ярослав Аскаров остался без своей клюшки. Голкипер сам положил ее на лед после броска соперника (возможно, посчитав, что она сломана), а затем развернулся в сторону атаки в другой угол ворот.
Аскаров получил чужую клюшку от одного из своих полевых игроков. Но это не помогло отразить результативный выпад — канадцы удвоили счет после того, как Коннор Макмайкл сыграл на опережение на пятачке.
What a beauty pass right to @con91mcmichael and @HC_WJC is up 2-0 over @russiahockey. #WorldJuniors @Capitals pic.twitter.com/OivLYrJJzw— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021
Первый период Канада выиграла со счетом 3:0.
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