Канадские судьи остановили игру, чтобы засчитать гол Канады в ворота России. Они правы?

На старте полуфинала МЧМ-2021 Россия — Канада канадские судьи не заметили, что после броска форварда Алекса Ньюхука шайба влетела в ворота Ярослава Аскарова. Скорее всего, они подумали, что она попала в перекладину.

Игра продолжалась некоторое время, после чего видеоарбитры, которые по регламенту имеют право на такое решение, обратили внимание судей на льду на этот момент. Те посмотрели повтор и верно засчитали гол.