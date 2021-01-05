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Канадские судьи остановили игру, чтобы засчитать гол Канады в ворота России. Они правы?

02:45
Первый гол Канады в полуфинале с Россией. Фото TSN Hockey
Первый гол Канады в полуфинале с Россией. Фото TSN Hockey
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На старте полуфинала МЧМ-2021 Россия — Канада канадские судьи не заметили, что после броска форварда Алекса Ньюхука шайба влетела в ворота Ярослава Аскарова. Скорее всего, они подумали, что она попала в перекладину.

Игра продолжалась некоторое время, после чего видеоарбитры, которые по регламенту имеют право на такое решение, обратили внимание судей на льду на этот момент. Те посмотрели повтор и верно засчитали гол.

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