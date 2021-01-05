Канадские судьи остановили игру, чтобы засчитать гол Канады в ворота России. Они правы?
02:45
На старте полуфинала МЧМ-2021 Россия — Канада канадские судьи не заметили, что после броска форварда Алекса Ньюхука шайба влетела в ворота Ярослава Аскарова. Скорее всего, они подумали, что она попала в перекладину.
Newhook returns, NEWHOOK SNIPES! 1-0 for Canada #WorldJuniors pic.twitter.com/MXkyw8gGEh— TSN (@TSN_Sports) January 4, 2021
Игра продолжалась некоторое время, после чего видеоарбитры, которые по регламенту имеют право на такое решение, обратили внимание судей на льду на этот момент. Те посмотрели повтор и верно засчитали гол.
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