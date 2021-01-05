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Почему канадские судьи отменили гол России? Разбор момента

03:44
Судьи отменили гол России в матче с Канадой.
Судьи отменили гол России в матче с Канадой.
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Арбитры отменили гол сборной России в ворота Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира при счете 0:4.

Михаил Абрамов реализовал большинство, но после видеопросмотра было определено, что россияне вошли в зону с нарушением правил.

На повторе заметно, что Семен Чистяков (№6) входит в чужую зону раньше шайбы: когда она полностью пересекает синюю линию, защитник российской сборной обоими коньками находится за линией.

(Артур Хайруллин)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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