Почему канадские судьи отменили гол России? Разбор момента

Арбитры отменили гол сборной России в ворота Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира при счете 0:4.

Михаил Абрамов реализовал большинство, но после видеопросмотра было определено, что россияне вошли в зону с нарушением правил.

After Russia scored their first goal, Canada challenges for offside and wins. The goal is removed and Canada still leads 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/SL4eQ1z3kr — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

На повторе заметно, что Семен Чистяков (№6) входит в чужую зону раньше шайбы: когда она полностью пересекает синюю линию, защитник российской сборной обоими коньками находится за линией.

(Артур Хайруллин)