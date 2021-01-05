Почему канадские судьи отменили гол России? Разбор момента
03:44
Арбитры отменили гол сборной России в ворота Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира при счете 0:4.
Михаил Абрамов реализовал большинство, но после видеопросмотра было определено, что россияне вошли в зону с нарушением правил.
На повторе заметно, что Семен Чистяков (№6) входит в чужую зону раньше шайбы: когда она полностью пересекает синюю линию, защитник российской сборной обоими коньками находится за линией.
(Артур Хайруллин)
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