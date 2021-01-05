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Ян Кузнецов: «Будем стараться забивать с мясом, рисом, не важно как»

03:50
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Защитник молодежной сборной России Ян Кузнецов после второго периода полуфинала МЧМ против Канады надеется, что шайба побывает в воротах соперника.

— Счет размочить уже пора, — сказал Кузнецов в эфире «Первого канала». — Шайба уже нашла путь в ворота канадцев. Значит и в следующий раз будем делать все для этого. Возможно, много энергии на лавке, что заставляет делать какие-то ошибки. Тренеры уже сказали, что надо больше бросать. Будем стараться бросать со всех позиций, забивать с мясом, рисом, не важно как... главное, чтобы шайба была в воротах канадцев.

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