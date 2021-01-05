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Грицюк уверен, что Россия забросит Канаде во втором периоде

02:51

Нападающий молодежной сборной России Арсений Грицюк после первого периода 1/2 финала МЧМ против Канады отметил, в чем нужно прибавить. Счет 3:0 в пользу канадцев.

— Североамериканцы хорошо начали первый период, — сказал Грицюк в эфире «Первого канала». — Мы чуть-чуть вышли неподсобравшись. Думаю, сейчас найдем свою игру и выправим ситуацию.

— Сборной России комфортно играть, когда владеет шайбой. Сейчас не помогает даже активный прессинг. Какие пути есть, чтобы взять игру под контроль?

— Думаю, игра будет такая же быстрая. Нам не удастся много держать шайбу. Надо просто больше набрасывать на ворота, играть в зоне через пас. Чуть-чуть не получалось. Сейчас будем больше набрасывать, и шайба зайдет.

— В чем главное надо прибавить?

— Думаю, прежде всего нужно успокоиться. Вышли, нам навязали свою игру, и мы чуть-чуть расслабились. Сейчас отдохнем, разберем ошибки с парнями и наладим свою игру. ?

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