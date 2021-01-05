Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале молодежного чемпионата мира, забросив пять безответных шайб.

Через 59 секунд после старта встречи голом отметился Алекс Ньюхук.

На 11-й минуте первого периода Коннор Макмайкл отметился голом.

На 16-й минуте первого периода Кол Перфетти отметился голом, когда российская команда осталась в меньшинстве после удаления на 4 минуты Василия Подколзина. Счет стал 3:0.

На 5-й минуте второго периода Брэйден Шнайдер отметился голом, когда российский вратарь Ярослав Аскаров остался без клюшки. Счет стал 4:0.

Askarov loses his paddle and Canada takes advantage to extend their lead to 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/KnjyeClQvx — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

На 19-й минуте третьего периода Дилан Козенс отметился голом, когда российский вратарь Ярослав Аскаров покинул ворота. Счет стал 5:0.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Канадой.