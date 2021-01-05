Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал «СЭ» разгромное поражение сборной России от Канада (0:5) в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

— Россия вообще не контролировала эту игру. Казалось, что Россия старалась изо всех сил даже в тех играх, где они были лучшей командой на льду, — сказал Эллис. — Даже австрийцы в начале мачта с Россией выглядели лучше. Россия не смогла приспособиться к роли отстающего в счете. Когда Канада забила, россияне были вынуждены догонять, но не смогли за ней угнаться.

Возможно, тут сказалась и неопытность Игоря Ларионова, но такие игроки, как Василий Подколзин, Егор Афанасьев, Максим Грошев и другие играли не на том уровне, которого я ожидал. У этой команды было много мастерства, у них был один из лучших вратарей в мире, но, похоже, что-то не сработало. Я бы не назвал это позором, их просто переиграли.

— Как можно обьяснить такой разгромный счет? Россия была банально не готова к Канаде?

— Канада привезла, по статистике, один из лучших составов, которые мы видели на этом турнире за довольно долгое время. Я думаю, что нынешняя сборная России сыграла бы лучше против прошлогодней сборной Канады, но сегодня Россия боролась просто за то, чтобы забить.

(Константин Колмаков)