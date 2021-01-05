Третьяк считает, что в хоккее Канада сейчас сильнее России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после полуфинального матча МЧМ между сборными Канады и России (5:0) отметил, что на данный момент канадцы сильнее россиян.

— На сегодняшний день команда Канады была сильнее нас — такое состояние на сегодняшний день. Нужно перестроиться на следующую игру, чтобы биться за бронзовые медали, — цитируетт ТАСС Третьяка. — Мы верили в команду, она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата в сегодняшней игре. Надеемся на завтрашний матч.