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Третьяк считает, что в хоккее Канада сейчас сильнее России

06:37
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после полуфинального матча МЧМ между сборными Канады и России (5:0) отметил, что на данный момент канадцы сильнее россиян.

— На сегодняшний день команда Канады была сильнее нас — такое состояние на сегодняшний день. Нужно перестроиться на следующую игру, чтобы биться за бронзовые медали, — цитируетт ТАСС Третьяка. — Мы верили в команду, она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата в сегодняшней игре. Надеемся на завтрашний матч.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10406501

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