Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ

Сборная Канады пробилась в полуфинал молодежного чемпионата мира-2020. В 1/4 финале канадцы с крупным счетом победили Словакию — 6:1.

Дубль оформил капитан Канады Барретт Хейтон. Также он записал на свой счет одну результативную передачу. У нападающего Алексиса Лафренье 2 (1+1) набранных очка.

Еще один форвард канадцев — Нолан Фут — в самом начале встречи был удален до конца игры за удар соперника локтем в голову, и теперь ему может грозить дисквалификация.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Канада U20 — Словакия U20 — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Голы: Хейтон — 4 (Лафренье, Козенс), 6:47 — 1:0. Макмайкл — 3 (Велено), 21:20 — 2:0. Бернард-Доккер — 1 (Драйсдейл, Козенс), 23:42 — 3:0. Фоуди — 3 (Делландреа, Драйсдейл), 29:02 — 4:0. Лафренье — 2 (бол., Эддисон, Хейтон), 30:50 — 5:0. Хейтон — 5 (бол., Эддисон), 41:00 — 6:0. Окульяр — 2 (Ковачик), 46:10 — 6:1.

Вратари: Хофер — Главай (Вылетелка, 41:00).

Штраф: 37 — 32.

Броски: 44 (10+18+16) — 18 (7+4+7).

Судьи: Макфарлейн, Черриг.

2 января. Острава. Ostravar Arena.