Канада разгромила Россию — кто виноват? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00
09:00
Итоги полуфинала молодежного чемпионата мира-2021 Россия — Канада (0:5) с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым. Начало — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Кто виноват в разгроме России;
— Клюшка Аскарова — что это было;
— Должен ли Ларионов уйти в отставку;
— Настолько ли канадцы сильнее России.
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0:5 России от Канады: что это было?
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