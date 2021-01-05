Итоги полуфинала молодежного чемпионата мира-2021 Россия — Канада (0:5) с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым. Начало — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Кто виноват в разгроме России;

— Клюшка Аскарова — что это было;

— Должен ли Ларионов уйти в отставку;

— Настолько ли канадцы сильнее России.