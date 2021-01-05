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Канада разгромила Россию — кто виноват? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00

09:00

Итоги полуфинала молодежного чемпионата мира-2021 Россия — Канада (0:5) с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым. Начало — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Кто виноват в разгроме России;

— Клюшка Аскарова — что это было;

— Должен ли Ларионов уйти в отставку;

— Настолько ли канадцы сильнее России.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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0:5 России от Канады: что это было?
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