Канада примет молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, который должен был пройти в России

Канада примет молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Канады.

Турнир пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но 28 февраля 2022 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение турнира.

Канада также проведет МЧМ-2022. Турнир должен был пройти зимой этого года, но был перенесен из-за вспышки коронавируса в нескольких сборных. МЧМ-2022 состоится в августе этого года в Эдмонтоне и Ред-Дире.