Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 20:25

Канада примет молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, который должен был пройти в России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Канада примет молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Канады.

Турнир пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но 28 февраля 2022 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение турнира.

Канада также проведет МЧМ-2022. Турнир должен был пройти зимой этого года, но был перенесен из-за вспышки коронавируса в нескольких сборных. МЧМ-2022 состоится в августе этого года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Источник: https://www.hockeycanada.ca/en-ca/news/2023-wjc-atlantic-canada-to-host-wjc
Хоккей
2
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Что будет, если часто пить водку?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

США разгромили Канаду на юниорском чемпионате мира по хоккею
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости