Канада победила Германию и вышла на первое место в группе B

Молодежная сборная Канады победила команду Германии в матче группового этапа МЧМ-2020. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу канадцев.

Канада набрала 6 очков и вышла на первое место в группе B. Канадцы опережают США по результату личной встречи.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Германия U20 — Канада U20 — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Фут — 2 (Бол), 11:50 — 0:1. Фоуди — 1 (Делландреа, Макисаак), 32:24 — 0:2. Эддисон — 1 (бол., Фут, Козенс), 34:01 — 0:3. Фаленти — 1 (бол., Штюцле, Шюц), 58:53 — 1:3. Делландреа — 2 (п.в., Фоуди, Макисаак), 59:50 — 1:4.

Вратари: Хане (59:30 — 59:50) — Хофер.

Судьи: Макфарлейн, Морозов.

30 декабря. Острава. Ostravar Arena.