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Канада обновила рекорд по количеству заброшенных шайб за период, установленный в 1999 году

Сборная Канады в матче группового турнира МЧМ-2021 обыграла Германию со счетом 16:2.

Во втором периоде канадцы забросили 7 шайб, обновив национальный рекорд — в 1999 году «кленовые листья» забили 5 голов Казахстану (12:2).

МЧМ-2021 проходит в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Все игры проводятся без зрителей из-за ограничений по коронавирусу в Канаде.

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