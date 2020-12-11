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Канада назвала состав на домашний молодежный ЧМ

21:01

Сборная Канады назвала состав на домашний молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в Канаде с 25 декабря по 5 января.

Вратари: Девон Леви, Тэйлор Готье, Дилан Гаран

Защитники: Брэйден Шнайдер, Кедан Корчак, Боуэн Байрам, Томас Харли, Джейми Дрисдэйл, Джордан Спенс, Кайден Гуле, Джастин Баррон.

Нападающие: Кирби Дак, Коннор Зари, Дилан Холлоуэй, Коул Перфетти, Джейкоб Пеллетье, Алекс Ньюхук, Райан Судзуки, Коннор Макмайкл, Пйтон Кребс, Квинтон Байфилд, Доусон Мерсер, Дилан Козенс, Филип Томазино, Джек Куинн.

Канадцы в групповом турнире сыграют с Германией (26 декабря), Словакией (27 декабря), Швейцарией (29 декабря) и Финляндией (31 декабря).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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