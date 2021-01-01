Канада переиграла Финляндию на МЧМ

Сборная Канады обыграла Финляндию на молодежном чемпионате мира (4:1). Дубль у канадцев оформил Дилан Козенс, а также по шайбе забросили Дилан Холлоуэй и Пейтон Кребс. Единственный гол финнов на счету Брэда Ламберта.

В плей-офф канадцам предстоит сыграть с чехами, которые заняли четвертое место в группе B.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Канада U20 — Финляндия U20 — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Козенс — 5, 3:49 — 1:0. Холлоуэй — 1 (Пеллетье, Шнайдер), 26:54 — 2:0. Кребс — 3 (Байрам, Зари), 32:58 — 3:0. Ламберт — 1 (бол., Ниемеля, Пярссинен), 45:05 — 3:1. Козенс — 6 (п.в.), 58:43 — 4:1.

Вратари: Леви — Пииройнен (57:36 — 58:43).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 40 (17+18+5) — 19 (1+6+12).

Судьи: Кэмпбелл, Лангин.

1 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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