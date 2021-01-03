Канада переиграла Чехию в 1/4 финала МЧМ

Сборная Канады обыграла Чехию в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира (3:0). Голами отметились Дилан Козенс, Боуэн Байрам и Коннор Макмайкл.

Ранее в полуфинал вышли сборные России и Финляндии. Заключительный участник 1/2 финала определится в матче США — Словакия.