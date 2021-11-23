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Каменский считает назначение Зубова в молодежную сборную России хорошим выбором

13:14
Сергей Зубов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Зубов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Сергея Зубова главным тренером молодежной сборной России на МЧМ-2022.

«Зубов — специалист и легендарный игрок. Он поработал и во взрослых командах, и даже со сборной. Я думаю, что это хороший выбор — он готов к молодежке. Он знает хоккей, любит хоккей, входит в «Hall of Fame».
Единственное — до чемпионата мира осталось мало времени. Зубов должен изучить всех игроков, подготовить их. Но в любом случае он сможет принести команде пользу», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею также оценил назначение Олега Знарка тренером-консультантом Сергея Зубова.

«Почему нет? У него вообще громаднейший опыт. Это уважаемый человек в нашем хоккее. Знарок и нашу сборную приводил к медалям. Я считаю, что это достаточно солидный тренерский штаб», — добавил Каменский.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ред-Дир и Эдмонтон.

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