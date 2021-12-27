Каменский считает, что молодежная сборная России сыграла лучше Швеции

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение молодежной национальной команды от Швеции (3:6) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира 2022 года в Канаде.

«Я считаю, мы сами проиграли из-за дисциплины. Играли лучше шведов. Если бы не эти глупые удаления, думаю, победа была бы за нами. Команда у нас хорошая, надо подтянуть дисциплину, тогда будут перспективы на турнире. Конечно, будет разбор всех удалений от тренерского штаба. Думаю, это сплотит ребят. Если они исключат эти удаления, то все должно получиться. Возможно ли уже по ходу турнира исключить удаления? Конечно. Это все от них зависит. Понятно, что молодые ребята в первой игре все горели, были лишние эмоции. Но сейчас эта осечка должна отрезвить, ребята начнут уделять больше внимания именно хоккею», — сказал Каменский «СЭ».

Следующий матч молодежная сборная России проведет против команды Швейцарии в ночь с 27 на 28 декабря. Начало встречи — в 00:30 по московскому времени.