Каменский прокомментировал выход России в полуфинал МЧМ-2021

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о победе сборной России над Германией (2:1) в четвертьфинале МЧМ-2021.

«Надо поздравить наших ребят с победой — тяжелой победой. Теперь надо готовиться к более серьезным матчам. Думаю, в игре с Германией сказалась нервозность наших хоккеистов. Начинаются встречи навылет, поэтому не справились немножко с предыгровым волнением. А так — старались, бились, но не хватало остроты.



Нужно больше моментов и угрозы воротам. К тому же из-за потерь Чинахова и Абрамова тренерам пришлось менять звенья. Игрокам понадобилось время, чтобы притереться друг к другу. Думаю, дальше будет лучше. Теперь ребята знают, как играть в плей-офф, и к полуфиналу волнение пройдет», — приводят «Известия» слова Каменского.

В полуфинале сборная России встретится с Канадой. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января, начало — в 2.00 (мск).