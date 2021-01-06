Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от команды Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (1:4), а также подвел итоги турнира.

— Задача не выполнена, заняли только четвертое место. Нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед.

Матч с Финляндией — это не катастрофа. Да, сыграли не очень хорошо, но поражение — это урок для того, чтобы больше не допускать таких ошибок. Здесь надо винить всех, проигрывает вся команда вместе с тренерским штабом. Наверное, нужно пересмотреть отношение к молодежному хоккею.

Если говорить об увольнении Ларионова, то нужно все проанализировать. Можно кричать все что угодно, но нужны правильные выводы. У Ларионова не было достаточно времени, чтобы подготовиться к турниру.

(Данил Алешин)