Валерий Каменский — о поражении России на МЧМ: «Матч с Финляндией — не катастрофа»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от команды Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (1:4), а также подвел итоги турнира.
— Задача не выполнена, заняли только четвертое место. Нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед.
Матч с Финляндией — это не катастрофа. Да, сыграли не очень хорошо, но поражение — это урок для того, чтобы больше не допускать таких ошибок. Здесь надо винить всех, проигрывает вся команда вместе с тренерским штабом. Наверное, нужно пересмотреть отношение к молодежному хоккею.
Если говорить об увольнении Ларионова, то нужно все проанализировать. Можно кричать все что угодно, но нужны правильные выводы. У Ларионова не было достаточно времени, чтобы подготовиться к турниру.
(Данил Алешин)
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