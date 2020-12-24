Календарь матчей молодежного чемпионата мира: расписание игр России

Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею пройдет в Эдмононе (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

В группе A выступают Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия.

В группе B играют Россия, Швеция, США, Чехия и Австрия.

По четыре лучшие команды каждой пятерки по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. Пятые сборные групп проведут серию за сохранение места в элитном дивизионе МЧМ.

Все матчи пройдут в Эдмонтоне на арене Rogers Place. Она вмещает 18 347 зрителей, но МЧМ-2021 из-за ограничений по коронавирусу в Канаде сыграют без болельщиков.

Хоккей. МЧМ-2021. Календарь матчей и расписание трансляций игр сборной России в групповом турнире (время начала — московское)

26 декабря 2020, суббота. 5:30. Россия — США

28 декабря, понедельник. 5:30 Россия — Чехия

30 декабря, среда. 5:30 Россия — Австрия

31 декабря, четверг. 5:30 Россия — Швеция

Матчи 1/4 финала пройдут вечером 2 января и рано утром 3 января по московскому времени.

Игры 1/2 финала — в ночь с 4 на 5 января (мск).

Финал — в среду, 6 января, время начала — 5:30 (мск).

Все матчи сборной России на МЧМ-2021 на эксклюзивной основе показывает Первый канал. Трансляции игр группы и плей-офф в прямом эфире доступны на ТВ, а также онлайн на сайте www.1tv.ru и на YouTube и в соцсетях.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.