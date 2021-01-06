«Как Гашек постоянно терял клюшку и стал величайшим вратарем?» Североамериканский эксперт разнес критиков российского голкипера Аскарова
Североамериканский журналист Стив Курнианос в своем Twitter оценил игру вратаря молодежной сборной России Ярослава Аскарова на МЧМ-2021.
18-летний вратарь на этом турнире провел 6 матчей, в которых одержал 3 победы, в среднем пропускал по 2,5 шайбы за игру и имеет процент отраженных бросков 91,4.
— Не знаю, что произошло с Россией по ходу МЧМ, — пишет Курнианос. — Она победила США и Швецию, но уступила чехам, канадцам и финнам. Обороне не хватало определяющей фигуры и лидера на льду.
Что касается игры Аскарова, если вы хотите пойти по простому пути как аналитик, который смотрит за проспектом две недели, а не тот, кто анализировал его игру в лиге в течение 20 месяцев, всегда пожалуйста.
На самом деле, Аскаров сыграл значительно лучше своего уровня на прошлом МЧМ несмотря на то, что команда смотрелась хуже. Разве это ничего не значит? Или диванные аналитики затуманили вам мозги, сказав, что стиль Аскарова вызывает беспокойство в «Нэшвилле»?
Доминик Гашек всегда терял клюшку по два-три раза за игру, если не больше. Он делал это постоянно по ходу сезонов, когда выигрывал «Везину» и «Харт Трофи». И теперь спросите себя, как Гашек стал величайшим вратарем в НХЛ, несмотря на эту очевидную проблему?
(Михаил Скрыль)
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