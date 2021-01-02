Известный канадский эксперт включил российского форварда в число лучших игроков групповой стадии МЧМ

Аналитик хоккейных трансляций TSN Крейг Баттон составил символическую сборную группового турнира молодежного чемпионата мира. В команду группы B он включил российского нападающего Василия Подколзина, который в 4 матчах набрал 4 (2+2) очка.

Группа A: Девон Леви (Канада) — Боуэн Байрам (Канада), Топи Ниемеля (Финляндия) — Тим Штюцле (Германия), Дилан Козенс (Канада), Йон Петерка (Германия).

Группа B: Спенсер Найт (США) — Кэмерон Йорк (США), Брок Фэйбер (США) — Тревор Зеграс (США), Мэттью Болди (США), Василий Подколзин (Россия).