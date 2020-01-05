Изменений в звеньях сборной России перед финалом МЧМ не произошло

Молодежная сборная России проводит тренировку в преддверии матча финала МЧМ против Канады. По сравнению с полуфинальной игрой против Швеции в составе команды изменений не произошло.

Состав звеньев выглядит следующим образом: Галенюк — Романов, Соколов — Хованов — Денисенко; Замула — Пыленков, Александров — Морозов — Дорофеев; Журавлев — Мисюль, Подколзин — Воронков — Марченко; Малышев — Грошев, Соркин — Круглов — Ртищев.

Матч Канада — Россия состоится 5 января, начало — в 21.00 по московскому времени.