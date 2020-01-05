За золото молодежного чемпионата мира сборная России снова будет бороться с Канадой.

С «кленовыми листьями» наша команда встретится в 17-й на стадии плей-офф МЧМ и девятый — в финале. По победам в главных матчах турнира между командами равенство — 4:4. Россияне выигрывали в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах, а канадцы — в 2005, 2006, 2007 и 2015-м. Всего же на стадии плей-офф наша сборная одержала девять побед и в семи уступила.

Матчи сборной России против Канады в плей-офф МЧМ