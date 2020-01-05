История личных встреч России и Канады в финалах МЧМ. Пока счет равный — 4:4
За золото молодежного чемпионата мира сборная России снова будет бороться с Канадой.
С «кленовыми листьями» наша команда встретится в 17-й на стадии плей-офф МЧМ и девятый — в финале. По победам в главных матчах турнира между командами равенство — 4:4. Россияне выигрывали в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах, а канадцы — в 2005, 2006, 2007 и 2015-м. Всего же на стадии плей-офф наша сборная одержала девять побед и в семи уступила.
Матчи сборной России против Канады в плей-офф МЧМ
|
Год
|
Тренер
|
Стадия
|
Счет
|
1996
|
Игорь Дмитриев
|
1/2 финала
|
3:4
|
1997
|
Петр Воробьев
|
1/2 финала
|
2:3
|
1998
|
Петр Воробьев
|
1/4 финала
|
2:1
|
1999
|
Геннадий Цыгуров
|
Финал
|
3:2 ОТ
|
2000
|
Петр Воробьев
|
1/2 финала
|
3:2
|
2002
|
Владимир Плющев
|
Финал
|
5:4
|
2003
|
Рафаил Ишматов
|
Финал
|
3:2
|
2005
|
Сергей Герсонский
|
Финал
|
1:6
|
2006
|
Сергей Михалев
|
Финал
|
0:5
|
2007
|
Евгений Попихин
|
Финал
|
2:4
|
2009
|
Сергей Немчинов
|
1/2 финала
|
5:6 Б
|
2011
|
Валерий Брагин
|
Финал
|
5:3
|
2012
|
Валерий Брагин
|
1/2 финала
|
6:5
|
2013
|
Михаил Варнаков
|
Матч за 3-е место
|
6:5 ОТ
|
2014
|
Михаил Варнаков
|
Матч за 3-е место
|
2:1
|
2015
|
Валерий Брагин
|
Финал
|
4:5
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