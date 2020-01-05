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История личных встреч России и Канады в финалах МЧМ. Пока счет равный — 4:4

09:10
28 декабря. Острава. Россия — Канада — 6:0. Фото ФХР
28 декабря. Острава. Россия — Канада — 6:0. Фото ФХР
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За золото молодежного чемпионата мира сборная России снова будет бороться с Канадой.

С «кленовыми листьями» наша команда встретится в 17-й на стадии плей-офф МЧМ и девятый — в финале. По победам в главных матчах турнира между командами равенство — 4:4. Россияне выигрывали в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах, а канадцы — в 2005, 2006, 2007 и 2015-м. Всего же на стадии плей-офф наша сборная одержала девять побед и в семи уступила.

Матчи сборной России против Канады в плей-офф МЧМ

Год

Тренер

Стадия

Счет

1996

Игорь Дмитриев

1/2 финала

3:4

1997

Петр Воробьев

1/2 финала

2:3

1998

Петр Воробьев

1/4 финала

2:1

1999

Геннадий Цыгуров

Финал

3:2 ОТ

2000

Петр Воробьев

1/2 финала

3:2

2002

Владимир Плющев

Финал

5:4

2003

Рафаил Ишматов

Финал

3:2

2005

Сергей Герсонский

Финал

1:6

2006

Сергей Михалев

Финал

0:5

2007

Евгений Попихин

Финал

2:4

2009

Сергей Немчинов

1/2 финала

5:6 Б

2011

Валерий Брагин

Финал

5:3

2012

Валерий Брагин

1/2 финала

6:5

2013

Михаил Варнаков

Матч за 3-е место

6:5 ОТ

2014

Михаил Варнаков

Матч за 3-е место

2:1

2015

Валерий Брагин

Финал

4:5

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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Россия vs Канада: как закончится финал МЧМ-2020 по хоккею?
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