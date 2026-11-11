Источник: ФХР потребовала допустить Россию на МЧМ-2027 или перенести турнир

Федерация хоккея России (ФХР) направила Международной федерации хоккея (ИИХФ) письмо с требованием обеспечить участие российской молодежной сборной в чемпионате мира 2027 года. Как сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, такое обращение было отправлено еще накануне — во вторник, 10 ноября.

По информации телеканала, ФХР настаивает на допуске команды на турнир в Канаде. Если это невозможно из-за позиции канадских властей, российская федерация требует перенести чемпионат в другую страну, где сборная сможет принять участие в соревнованиях.

В среду вечером канадский телеканал TSN сообщил, что правительство Канады уведомило ИИХФ и Федерацию хоккея Канады о решении не выдавать визы российским хоккеистам для участия в МЧМ. При этом источник подчеркивает, что недопуск на чемпионат коснется даже российских хоккеистов из юниорских лиг Канады.

Молодежный чемпионат мира планируется провести с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил пять резолюций совета ИИХФ и обязал международную федерацию допустить российские команды к соревнованиям, на которые распространялись эти решения.