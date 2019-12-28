Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

«Иногда Давид может победить Голиафа». Тренер сборной Германии ответил на вопрос о матче с Россией

20:37
Сборная Германия победила Чехию на МЧМ. Фото iihf.com
Сборная Германия победила Чехию на МЧМ. Фото iihf.com
Теги:

Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер прокомментировал успех своей команды в игре с Чехией на МЧМ (4:3).

Сборная России может остаться без плей-офф МЧМ.Теперь России нельзя проигрывать Канаде и США. Иначе можем пролететь мимо плей-офф

— Ваши хоккеисты очень уверены в себе — они были такими до турнира или стали после победами над чехами. Говорят, что могут обыграть Канаду и Россию.

— Они сказали это?

— Да.

— Видите, что делает победа. Но надо оставаться реалистичными. Однако мы должны верить в победу.

— И что надо сделать, чтобы обыграть Канаду и Россию?

— Иногда Давид может победить Голиафа (смеется), иногда сумасшедшие вещи случаются, как было на Олимпиаде в Пхенчхане. (Павел Климовицкий)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир