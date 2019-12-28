«Иногда Давид может победить Голиафа». Тренер сборной Германии ответил на вопрос о матче с Россией
20:37
Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер прокомментировал успех своей команды в игре с Чехией на МЧМ (4:3).
— Ваши хоккеисты очень уверены в себе — они были такими до турнира или стали после победами над чехами. Говорят, что могут обыграть Канаду и Россию.
— Они сказали это?
— Да.
— Видите, что делает победа. Но надо оставаться реалистичными. Однако мы должны верить в победу.
— И что надо сделать, чтобы обыграть Канаду и Россию?
— Иногда Давид может победить Голиафа (смеется), иногда сумасшедшие вещи случаются, как было на Олимпиаде в Пхенчхане. (Павел Климовицкий)
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