«Иногда Давид может победить Голиафа». Тренер сборной Германии ответил на вопрос о матче с Россией

Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер прокомментировал успех своей команды в игре с Чехией на МЧМ (4:3).

— Ваши хоккеисты очень уверены в себе — они были такими до турнира или стали после победами над чехами. Говорят, что могут обыграть Канаду и Россию.

— Они сказали это?

— Да.

— Видите, что делает победа. Но надо оставаться реалистичными. Однако мы должны верить в победу.

— И что надо сделать, чтобы обыграть Канаду и Россию?

— Иногда Давид может победить Голиафа (смеется), иногда сумасшедшие вещи случаются, как было на Олимпиаде в Пхенчхане. (Павел Климовицкий)