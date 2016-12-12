13:54 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Илья Самсонов: "Кошечкин сказал, чтобы я без золота МЧМ в "Металлург" не возвращался"

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Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал, что его партнер по магнитогорскому "Металлургу" Василий Кошечкин ждет его в команде с золотой медалью молодежного чемпионата мира. Ранее главный тренер российской молодежки сообщил, что Самсонов рассматривается в качестве основного вратаря. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто.

- У нас все вратари готовы, давайте не будем форсировать события, - цитирует "Р-Спорт" Самсонова. - Подготовка долгая, чемпионат длинный. У нас все в одном коллективе, каждый готов сыграть. Конечно, матчи в КХЛ дадут мне уверенности. Были и удачные матчи, и не очень. Но КХЛ есть КХЛ, теперь я чувствую себя намного увереннее. Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращался. Подбодрил, конечно, всеми добрыми словами.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161212/1113636611.html

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