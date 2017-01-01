11:39 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Илья Самсонов: "Думаю, проблем с настроем на Данию не будет"

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Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) подчеркнул, что ему было тяжело фокусироваться из-за малого количества бросков. Он отметил, что команда прогрессирует по ходу соревнования. В четвертьфинале россияне встретятся с Данией.

 
Сегодня. Торонто. Россия - Словакия - 2:0. Российский форвард Денис ГУРЬЯНОВ (слева) в борьбе с соперником.Новогодний спойлер. Россия обыграла Словакию

– Сегодня было мало бросков, немного тяжело фокусироваться на шайбе в такой ситуации, – приводит официальный сайт ФХР слова Самсонова. – Важно, что отыграли на ноль – ребята блокировали броски, подчищали на пятаке. Спасибо команде.

Прогресс от первой к четвертой игре? Он есть. Уже нет такого давления, все понимают уровень и ответственность. Мне кажется, прогресс налицо.

Недооценка Дании? Ее и в прошлом году не было, но там немного не везло. Будем настраиваться на такой же бой, как и с любой другой командой. Думаю, проблем не будет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sp2012

Датчане приличную игру показывают и без проблем их обыграли ,только шведы. Проблемы гарантированно будут. Не верю в сборную. тем более в последних 3 из 4 игр с Данией были большие проблемы. Дай бог выдать лучшую игру на МЧМ. Хотя в случае успеха,медалей нам не видать. Пиндосне однозначно проиграем и вторую игру. Очень слабенькая у нас сборная в этот раз.

15:45

ЮКИ

проблем с чем Не будет?с победой?

14:43

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