Илья Брызгалов считает закономерным четвертое место сборной России на МЧМ

Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (1:4).

— Я бы не сказал, что это катастрофа, но это тот результат, который команда заслужила, — сказал Брызгалов «СЭ». — Все по делу. Заняли четвертое место, жаль, что не смогли взять бронзовые медали, но ничего не поделаешь. Такой результат.

Мне сложно сказать, будет ли это толчком для Ларионова в дальнейших турнирах, с этим вопросом стоит обратиться к самому Игорю. По сегодняшней игре я спрошу экспертизу от моей кошки с собакой, когда приеду домой. У меня будет полный репорт! (Сергей Федоров)