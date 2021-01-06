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Илья Брызгалов считает закономерным четвертое место сборной России на МЧМ

04:25
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Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (1:4).

— Я бы не сказал, что это катастрофа, но это тот результат, который команда заслужила, — сказал Брызгалов «СЭ». — Все по делу. Заняли четвертое место, жаль, что не смогли взять бронзовые медали, но ничего не поделаешь. Такой результат.

Мне сложно сказать, будет ли это толчком для Ларионова в дальнейших турнирах, с этим вопросом стоит обратиться к самому Игорю. По сегодняшней игре я спрошу экспертизу от моей кошки с собакой, когда приеду домой. У меня будет полный репорт! (Сергей Федоров)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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