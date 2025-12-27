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Молодежный ЧМ

27 декабря 2025, 23:41

ИИХФ сообщила о начале разбирательства из-за поведения молодежной сборной Канады в игре с Чехией на МЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о начале разбирательства по инциденту с отказом игроков сборной Канады от рукопожатий с командой Чехии после матча молодежного чемпионата мира.

Игра проходила в ночь на 27 декабря и завершилась победой Канады — 7:5. После матча канадцы покинули лед, не пожав руки соперникам. 27 декабря Федерация хоккея Канады принесла извинения за произошедшее.

«ИИХФ открыла дисциплинарное производство по факту инцидента, произошедшего после матча Канада — Чехия. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствии с Дисциплинарным регламентом ИИХФ и применимыми процедурами.

ИИХФ стремится защищать турнир и поддерживать его целостность. Ожидается, что все участники будут придерживаться высочайших стандартов поведения для обеспечения справедливости, уважения и доверия на соревнованиях», — говорится в заявлении ИИХФ.

В следующем туре группового турнира МЧМ канадцы 28 декабря сыграют с Латвией. Чехия в этот же день встретится с Данией.

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