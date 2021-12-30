ИИХФ объявила о положительных тестах на ковид в пяти молодежных сборных
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) сообщила о нескольких положительных тестах на коронавирус.
На 30 декабря было зарегистрировано семь случаев заражения. Ковидом заразились члены команд Канады, России, Германии, Словакии, два члена команды Швеции и один судья.
Все вышеперечисленные спортсмены и официальные лица будут находиться на обязательном десятидневном карантине в Канаде, прежде чем смогут вернуться в свои страны.
Дополнительная информация:
https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20/news/31439/additional_covid_cases_announced
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