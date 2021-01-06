Игроки сборной США после победы на МЧМ сфотографировалась с мусорным баком с логотипом Канады

Хоккеисты молодежной сборной США после победы в МЧМ-2021 сфотографировались рядом с контейнером, похожим на мусорный бак, с логотипом сборной Канады.

В финале чемпионата американцы обыграли канадскую команду со счетом 2:0. Отличились нападающие Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.

Сборная России на МЧМ-2021 заняла 4-е место, проиграв Финляндии в матче за 3-е место со счетом 1:4.