Игроки сборной России спели песню «Любэ» перед стартом МЧМ-2021. Видео
Хоккеисты молодежной сборной России перед стартом чемпионата мира спели песню группы «Любэ» «Ты неси меня, река».
«Помимо умения играть в хоккей, у игроков молодёжки есть немало скрытых талантов, включайте звук. А на льду с клюшками увидим их уже через несколько часов — 26 декабря в 5:30 мск стартуем на МЧМ матчем с американцами!», — говорится в сообщении с видео в Twitter сборной России.
?Первый матч на турнире сборная России проведет завтра против США. Начало — в 05.30 (мск). Также в группе — Швеция, Чехия и Австрия.
МЧМ-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.
Помимо умения играть в хоккей, у игроков молодёжки есть немало скрытых талантов, включайте звук ?— Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020
А на льду с клюшками увидим их уже через несколько часов — 26 декабря в 5:30 по мск стартуем на МЧМ матчем с американцами!#россиявмоемсердце pic.twitter.com/m9PLXbtgCS
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