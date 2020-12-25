Игроки сборной России спели песню «Любэ» перед стартом МЧМ-2021. Видео

Хоккеисты молодежной сборной России перед стартом чемпионата мира спели песню группы «Любэ» «Ты неси меня, река».

«Помимо умения играть в хоккей, у игроков молодёжки есть немало скрытых талантов, включайте звук. А на льду с клюшками увидим их уже через несколько часов — 26 декабря в 5:30 мск стартуем на МЧМ матчем с американцами!», — говорится в сообщении с видео в Twitter сборной России.

?Первый матч на турнире сборная России проведет завтра против США. Начало — в 05.30 (мск). Также в группе — Швеция, Чехия и Австрия.

МЧМ-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.